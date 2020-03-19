В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Азербайджанской Республике, профилактики заболевания, а также для информирования и просвещения населения запущен информационный портал www.koronavirusinfo.az Оперативного штаба при Кабинете министров.

Как сообщает Report, портал содержит подтвержденную общую информацию о коронавирусе (COVID-19), текущей ситуации в мире, о мерах, проводимых в Азербайджане в области борьбы с вирусом, и оперативные новости.

Правила, инструкции и рекомендации, установленные правительством Азербайджана для обеспечения здоровья и безопасности населения, оперативно доводятся до сведения граждан.

Граждане могут, войдя на портал, в интерактивном режиме получить ответы на интересующие их вопросы.