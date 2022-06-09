Временно запрещено пользоваться Сумгайытским пляжем

Принято решение о временном запрете использования Сумгайытского городского пляжа.

Принято решение о временном запрете использования Сумгайытского городского пляжа.

Как сообщили Report в Министерстве здравоохранения, по результатам обследований на пляжах Мардакян, Шувелан, Новханы, Бузовна, Загульба, Нардаран физико-химические и бактериологические показатели морской воды находятся в норме.

В ходе проведенных мониторингов было установлено, что в зоне прибрежных пляжей Ших - Сабаильского района и Сахиль - Гарадагского района, Говсан - Сураханского района и Тюркан - Хазарского района до сих пор продолжаются случаи интенсивного загрязнения моря сточными водами. В результате показатели микробиологического загрязнения воды указанных пляжей превысили норму.

Воды пляжа Пиршаги также не соответствуют требованиям санитарных норм и правил.

В ходе мониторинга, проведенного на пляже города Сумгайыт, в пробах морской воды, взятых на лабораторное исследование, было обнаружено превышение нормы бактерий группы кишечной палочки, являющихся показателем микробиологического загрязнения.

Принимая во внимание, что текущая ситуация представляет серьезную угрозу для здоровья населения, принято решение о временном запрете использования Сумгайытского городского пляжа .