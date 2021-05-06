Теймур Мусаев: Ввозимые в Азербайджан вакцины полностью безопасны

"Доставка прививок в нашу страну будет обеспечена"

"Официальные лица нашей страны напрямую ведут переговоры с производителями вакцин. Доставка прививок в нашу страну будет обеспечена".

Как сообщает Report, об этом первый заместитель министра здравоохранения, временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Теймур Мусаев заявил на брифинге оперативного штаба при Кабинете министров.

По его словам, в последние дни в страну была завезена партия вакцин Sputnik-V: "Ее применение также начинается. Ввозимые в нашу страну вакцины полностью безопасны".