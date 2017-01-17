Заместитель премьер-министра: В будущем при производстве лекарств все компоненты будут изготавливаться нами

Евлах. 17 января. REPORT.AZ/ "В будущем в Азербайджане будут изготавливаться лекарственные препараты путем производства всех компонентов".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал заместитель премьер-министра Али Ахмедов.

По его словам, в Азербайджане создаются фармацевтические заводы, которые в ближайшее время приступят к производству лекарственных препаратов: "На сегодняшний день большинство лекарственных препаратов импортируются в Азербайджан, что требует крупных валютных средств. С точки зрения обеспечения национального здоровья ощущается необходимость в производстве лекарственных препаратов в пределах страны. В ближайшее время в Азербайджане будет производиться значительная часть используемых в стране лекарственных препаратов. Естественно, при производстве необходимые компоненты будут ввозиться из-за границы. Однако, скорее всего, со временем при производстве лекарств все компоненты будут изготавливаться нами".