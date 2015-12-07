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    Замгендиректора: Сегодня будут выписаны еще двое нефтяников, получающих лечение в больнице

    Надир Мехдиев: В ходе обследования психологические проблемы ни у кого не были обнаружены

    Баку. 7 декабря REPORT.AZ/ Выписанные из больницы 21 человек, пострадавших в результате пожара и аварии на 10-м блоке месторождения "Гюнешли",  придут сегодня на повторное обследование в Центральную больницу нефтяников. 

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель генерального директора больницы Надир Мехдиев.

    По его словам, для больных выделен психолог: "Сегодня будут выписаны еще двое нефтяников, получающих лечение в больнице. А остальные будут выписаны в течение 2-3 дней. Потери трудоспособности среди больных нет.  Могут наблюдаться только психологические травмы, это нормально. Однако в  ходе обследования психологические проблемы ни у кого не были обнаружены".

    Н.Мехдиев добавил, что 4 нефтяников находятся в хирургическом отделении, 2 - в ЛОР-отделении, а 3 человека - в терапевтическом отделении. 

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