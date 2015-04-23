​Закон о репродуктивном здоровье может снова стать объектом обсуждений

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ "Законопроект "О репродуктивном здоровье и планировании семьи" вызвал широкие обсуждения в обществе. При обсуждении законопроекта в парламенте страны были высказаны определенные противоположные мнения. Противники принятия этого закона в качестве главного аргумента выдвигали то, что такие пункты проекта как искусственное оплодотворение, "суррогатная мать", донорское оплодотворение противоречит национальному менталитету нашего народа, поэтому закон не был принят. Сторонники принятия этого закона считают, что принятие закона поможет предотвратить разводы и бездетность. Принятие этого закона находится под пристальным вниманием". Об этом Report сообщила главный консультант отдела информации и аналитических исследований Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Айнур Вейсалова.

По её словам, к этому вопросу нельзя подходить односторонне: "К этому вопросу есть свой подход как у каждого отдельного человека, так и у государственных структур. Большинство было против принятия этого закона, поэтому он был не принят. Были обсуждения, споры. В этом вопросе есть такие нюансы, для решения которых потребуется определенное время. Должно наступить время для решения этого вопроса".

Представитель комитета отметила, что одним из причин развода является бездетность семей: "В настоящее время бесплодие распространено не только среди женщин, но также и мужчин. Причиной тому является то, что родители с детства своевременно и регулярно не ведут своих детей на медицинское обследование к врачам. И это несмотря на то, что правительство республики проводит большую работу по обязательному прохождению населения медицинской диспансеризации. В этой сфере, распоряжением президента страны Ильхама Алиева, утверждена Государственная программа. Однако, люди безответственно относятся к своему здоровью и здоровью своих детей. А это иногда приводит к нежелательным результатам".