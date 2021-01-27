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Зафиксированы ли случаи заражения COVID-19 среди животных в Азербайджане?

Зафиксированы ли случаи заражения COVID-19 среди животных в Азербайджане? Институт продовольственной безопасности проводит исследования на животных, обследуемых в клиниках
Здоровье
27 января 2021 г. 17:29
Зафиксированы ли случаи заражения COVID-19 среди животных в Азербайджане?

"Случаев заражения коронавирусом среди животных в Азербайджане не зарегистрировано".

Об этом в интервью Report заявил заведующий отделом здоровья животных Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), главный государственный ветеринарный инспектор Республики Галиб Абдулалиев.

По его словам, на момент начала пандемии коронавирус был недостаточно изученным заболеванием: "Институт продовольственной безопасности проводит исследования на животных, обследуемых в клиниках, с целью выявления коронавируса, чтобы определить, есть ли риск заражения у домашних животных. Эти исследования продолжаются, но случаев заражения коронавирусом не обнаружено".

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