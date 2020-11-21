За сутки в Азербайджане зарегистрировано 2 735 новых фактов заражения

В Азербайджане сегодня зарегистрировано 2735 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, излечены и выписаны 1374 человека.

В Азербайджане сегодня зарегистрировано 2735 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, излечены и выписаны 1374 человека.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 28 человек.

В целом в стране было выявлено 89 898 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 62 243 человека излечились, 1 107 скончались, число активных больных составляет 26 548 человек.

За последние сутки проведено 16 220 тестов, за истекший период - 1 592 280.