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За сутки в Азербайджане зарегистрировано 2 735 новых фактов заражения

За сутки в Азербайджане зарегистрировано 2 735 новых фактов заражения В Азербайджане сегодня зарегистрировано 2735 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, излечены и выписаны 1374 человека.
Здоровье
21 ноября 2020 г. 16:28
За сутки в Азербайджане зарегистрировано 2 735 новых фактов заражения

В Азербайджане сегодня зарегистрировано 2735 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, излечены и выписаны 1374 человека.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 28 человек.

В целом в стране было выявлено 89 898 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 62 243 человека излечились, 1 107 скончались, число активных больных составляет 26 548 человек.

За последние сутки проведено 16 220 тестов, за истекший период - 1 592 280.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 2,735 new COVID-19 cases today
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sutka ərzində 2 735 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb

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