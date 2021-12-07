В ноябре угарным газом отравились 30 человек

11:37

В ноябре этого года в Клинический медицинский центр обратились 30 человек по факту отравления угарным газом.

Как сообщили Report в Центре, смертельных случаев среди них не зафиксировано.

"В связи с похолоданием в последнее время участились случаи отравления угарным газом. Поэтому призываем население быть осторожными. Симптомы отравления угарным газом следующие: головокружение, головная боль, тошнота, шум в ушах, рвота, сонливость, потеря равновесия, галлюцинации, судороги и т. д. В случае отравления угарным газом пострадавшего необходимо вывести на свежий воздух, очистить ротовую полость от слюны, восстановить дыхание и при необходимости сделать искусственное дыхание. Пострадавший обязательно должен быть доставлен в больницу и взят под наблюдение врача", - отмечается в сообщении.