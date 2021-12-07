О нас
Report Georgia
Аудио новости

В ноябре угарным газом отравились 30 человек

В ноябре угарным газом отравились 30 человек 11:37
Здоровье
7 декабря 2021 г. 12:41
В ноябре угарным газом отравились 30 человек

В ноябре этого года в Клинический медицинский центр обратились 30 человек по факту отравления угарным газом.

Как сообщили Report в Центре, смертельных случаев среди них не зафиксировано.

"В связи с похолоданием в последнее время участились случаи отравления угарным газом. Поэтому призываем население быть осторожными. Симптомы отравления угарным газом следующие: головокружение, головная боль, тошнота, шум в ушах, рвота, сонливость, потеря равновесия, галлюцинации, судороги и т. д. В случае отравления угарным газом пострадавшего необходимо вывести на свежий воздух, очистить ротовую полость от слюны, восстановить дыхание и при необходимости сделать искусственное дыхание. Пострадавший обязательно должен быть доставлен в больницу и взят под наблюдение врача", - отмечается в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Son bir ayda 30 nəfər dəm qazından zəhərlənib

Экслюзивные новости

Руководство ГПС объявило порицание майору за грубое обращение с журналистами
Руководство ГПС объявило порицание майору за грубое обращение с журналистами
7 декабря 2021 г. 11:02
МВД: В Азербайджане сократилось количество краж частной собственности
МВД: В Азербайджане сократилось количество краж частной собственности
7 декабря 2021 г. 10:51
МВД: В этом году в Азербайджане не зарегистрировано случаев захвата заложников
МВД: В этом году в Азербайджане не зарегистрировано случаев захвата заложников
7 декабря 2021 г. 10:18
ЮНЕСКО: Надеемся вскоре направить миссию на освобожденные территории Азербайджана
ЮНЕСКО: Надеемся вскоре направить миссию на освобожденные территории Азербайджана
6 декабря 2021 г. 14:26
Губернатор: Из Винницы в Азербайджан за 9 месяцев экспортировано товаров на сумму около 5 миллионов долларов
Губернатор: Из Винницы в Азербайджан за 9 месяцев экспортировано товаров на сумму около 5 миллионов долларов
3 декабря 2021 г. 11:25
В Азербайджане в 205 детсадах выявлены нарушения
В Азербайджане в 205 детсадах выявлены нарушения
2 декабря 2021 г. 17:49
Вирусолог рассказал о новом штамме коронавирусной инфекции омикрон
Вирусолог рассказал о новом штамме коронавирусной инфекции "омикрон"
2 декабря 2021 г. 10:43
Состояние заразившегося коронавирусом народного артиста остается тяжелым
Состояние заразившегося коронавирусом народного артиста остается тяжелым
2 декабря 2021 г. 10:03
AstraZeneca тестирует действие антител вакцины против омикрон-штамма
AstraZeneca тестирует действие антител вакцины против омикрон-штамма
1 декабря 2021 г. 11:43
Кадры с места крушения военного вертолета
ФотоКадры с места крушения военного вертолета
30 ноября 2021 г. 17:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi