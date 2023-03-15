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За последние сутки зарегистрировано 65 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки зарегистрировано 65 новых случаев заражения коронавирусом В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 65 новых случаев заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 34 человека.
Здоровье
15 марта 2023 г. 20:46
За последние сутки зарегистрировано 65 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 65 новых случаев заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 34 человека.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, три человека скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 829 076 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 818 672 человека прошли лечение и выздоровели, 10 147 скончались, 257 продолжают лечение.

За прошедший период проведено 7 545 086 тестов, сегодня - 1 469.

За сутки в Азербайджане сделано 158 прививок от коронавируса. На первом этапе введено 53 вакцины, на втором этапе 26 вакцин, на третьем и следующих этапах - 64 вакцины, количество бустерных доз после положительного результата - 15. Всего в стране введена 13 952 081 доза вакцин.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 65 new COVID-19 cases, vaccinates 158 people in one day
Версия на азербайджанском языке Son sutkada koronavirusa yoluxanların və peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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