За последние сутки зарегистрировано 65 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 65 новых случаев заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 34 человека.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 65 новых случаев заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 34 человека.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, три человека скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 829 076 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 818 672 человека прошли лечение и выздоровели, 10 147 скончались, 257 продолжают лечение.

За прошедший период проведено 7 545 086 тестов, сегодня - 1 469.

За сутки в Азербайджане сделано 158 прививок от коронавируса. На первом этапе введено 53 вакцины, на втором этапе 26 вакцин, на третьем и следующих этапах - 64 вакцины, количество бустерных доз после положительного результата - 15. Всего в стране введена 13 952 081 доза вакцин.