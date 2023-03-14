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За последние сутки зарегистрировано 65 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки зарегистрировано 65 новых случаев заражения коронавирусом В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 65 новых случаев заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 48 человек.
Здоровье
14 марта 2023 г. 17:30
За последние сутки зарегистрировано 65 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 65 новых случаев заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 48 человек.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, три человека скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 829 011 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 818 638 человек прошли лечение и выздоровели, 10 147 скончались, 226 продолжают лечение.

За прошедший период проведено 7 млн 543 тыс. 617 тестов, сегодня - 1 558.

За сутки в Азербайджане сделано 480 прививок от коронавируса. На первом этапе введено 180 вакцин, на втором этапе 58 вакцин, на третьем и следующих этапах - 197 вакцин, количество бустерных доз после положительного результата - 37. Всего в стране введено 13 млн 951 тыс. 923 дозы вакцин.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 65 new COVID-19 cases, vaccinates 480 people in one day
Версия на азербайджанском языке Son sutkada infeksiyaya 65 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 3 nəfər ölüb

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