За последние 10 лет бригады скорой помощи оказали помощь 15 192 больным, попавшим в аварию

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ За последние 10 лет бригады врачей Станции скорой и неотложной медицинской помощи министерства здравоохранения оказали помощь 15 192 больным, попавшим в аварию.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции о деятельности структуры завил главный врач станции Миралям Джалалов.

Он отметил, что медицинская помощь оказана 13 428 больным: "Только в этом году поступило 659 вызовов. 624 из них связаны с дорожно-транспортными происшествиями, 35 - с терапевтическими и другими травмами, число осмотренных больных составило 712 человек, госпитализированных - 12 человек, число смертей на месте происшествия составило 70".

Главврач станции подчеркнул, что в настоящее время в республике функционируют 12 региональных пунктов.