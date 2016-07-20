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    За последние 10 лет бригады скорой помощи оказали помощь 15 192 больным, попавшим в аварию

    На месте происшествия скончались 70 человек

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ За последние 10 лет бригады врачей Станции скорой и неотложной медицинской помощи министерства здравоохранения оказали помощь 15 192 больным, попавшим в аварию.

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции о деятельности структуры завил главный врач станции Миралям Джалалов.  

    Он отметил, что медицинская помощь оказана 13 428 больным: "Только в этом году поступило 659 вызовов. 624 из них связаны с дорожно-транспортными происшествиями, 35 - с терапевтическими и другими травмами, число осмотренных больных составило 712 человек, госпитализированных - 12 человек, число смертей на месте происшествия составило 70". 

    Главврач станции подчеркнул, что в настоящее время в республике функционируют 12 региональных пунктов.

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