За 9 месяцев результаты пяточного теста 114 человек оказались положительными
Здоровье
- 28 октября, 2025
- 09:32
За первые 9 месяцев текущего года в медучреждении "Ени Клиника" проведено 847 644 пяточных теста, из которых 114 дали положительный результат.
Как сообщили Report в TƏBİB, за указанный период тест прошли 169 529 новорожденных.
Неонатальный скрининг или пяточный тест - это тест, который определяется по нескольким каплям крови, взятым из области пяток новорожденных. С его помощью можно выявить наследственные и метаболические заболевания на ранней стадии.
