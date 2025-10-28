Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    • 28 октября, 2025
    • 09:32
    За 9 месяцев результаты пяточного теста 114 человек оказались положительными

    За первые 9 месяцев текущего года в медучреждении "Ени Клиника" проведено 847 644 пяточных теста, из которых 114 дали положительный результат.

    Как сообщили Report в TƏBİB, за указанный период тест прошли 169 529 новорожденных.

    Неонатальный скрининг или пяточный тест - это тест, который определяется по нескольким каплям крови, взятым из области пяток новорожденных. С его помощью можно выявить наследственные и метаболические заболевания на ранней стадии.

