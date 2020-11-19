Ягут Гараева: Единственный способ борьбы – введение карантинного режима

"У нас нет других способов для борьбы с этой болезнью, кроме карантина. Мы видим это и в других странах. Наш единственный способ борьбы – карантинный режим, использование масок".

"У нас нет других способов для борьбы с этой болезнью, кроме карантина. Мы видим это и в других странах. Наш единственный способ борьбы – карантинный режим, использование масок".

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявила заведующая департамента профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

По ее словам, карантин ужесточается и в Турции: “Мы уже некоторое время шли на изоляцию в отдельных регионах. Однако, это не дает желаемого результата. Мы все понимаем. Но факт, что при скоплении людей происходят массовые заражения”.