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Ягут Гараева: Единственный способ борьбы – введение карантинного режима

Ягут Гараева: Единственный способ борьбы – введение карантинного режима "У нас нет других способов для борьбы с этой болезнью, кроме карантина. Мы видим это и в других странах. Наш единственный способ борьбы – карантинный режим, использование масок".
Здоровье
19 ноября 2020 г. 15:19
Ягут Гараева: Единственный способ борьбы – введение карантинного режима

"У нас нет других способов для борьбы с этой болезнью, кроме карантина. Мы видим это и в других странах. Наш единственный способ борьбы – карантинный режим, использование масок".

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявила заведующая департамента профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

По ее словам, карантин ужесточается и в Турции: “Мы уже некоторое время шли на изоляцию в отдельных регионах. Однако, это не дает желаемого результата. Мы все понимаем. Но факт, что при скоплении людей происходят массовые заражения”.

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Версия на английском языке Yagut Garayeva: Only method of struggle is quarantine regime
Версия на азербайджанском языке Yaqut Qarayeva: "Yeganə mübarizə metodumuz karantin rejiminin tətbiqidir"

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