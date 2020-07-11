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Высокий уровень сахара в крови связали с удвоением риска гибели от COVID-19

Высокий уровень сахара в крови связали с удвоением риска гибели от COVID-19 Медики из Китая выяснили, что высокий уровень сахара в крови удваивает вероятность гибели от тяжелых форм коронавирусной инфекции даже в том случае, если пациент не страдает от диабета или ожирения.
Здравоохранение
11 июля 2020 г. 06:26
Высокий уровень сахара в крови связали с удвоением риска гибели от COVID-19

Медики из Китая выяснили, что высокий уровень сахара в крови удваивает вероятность гибели от тяжелых форм коронавирусной инфекции даже в том случае, если пациент не страдает от диабета или ожирения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, их выводы опубликовал научный журнал Diabetologia.

"Наши наблюдения впервые показали, что повышенный уровень глюкозы в крови на момент госпитализации был сам по себе связан с повышенным риском гибели или развития осложнений, связанных с COVID-19. Мы рекомендуем проводить тесты на уровень сахара для каждого пациента, который попадает в больницы с коронавирусной инфекцией, даже в тех случаях, если они раньше не страдали от диабета", – пишут исследователи.

После начала вспышки COVID-19 медики и биологи обнаружили, что возбудитель этой болезни SARS-CoV-2 значительно чаще поражает людей, которые страдают от диабета, ожирения, хронических болезней сердца, а также курильщиков. В частности, ученые выяснили, что кардиологические проблемы повышали вероятность гибели пациентов от коронавирусной инфекции более чем в четыре раза, а ожирение и диабет – от трех до пяти раз.

В новой работе медики под руководством профессора Хуачжунского университета науки и технологий (Китай) Яна Цзиня выяснили, что шансы гибели от COVID-19 может увеличить и высокий уровень глюкозы в крови. К такому выводу они пришли, изучив истории болезни более 600 пациентов, которые попали в больницы Уханя в промежутке между 24 января и 10 февраля.

​Свыше ста из них не смогли побороть инфекцию, поэтому ученые смогли всесторонне изучить те факторы и особенности работы их организма, которые стали причиной гибели больных. Анализируя истории их болезней, Цзинь и его коллеги подтвердили существование всех известных факторов риска, а также натолкнулись на еще одну любопытную закономерность.

Ученые выяснили, что люди, у которых был относительно высокий уровень сахара в крови – около 7 миллимоль на литр – умирали от осложнений при COVID-19 примерно в 2,3 раза чаще, чем остальные пациенты.

Аналогичным образом люди со средним количеством сахара в крови умирали на 71% чаще, чем остальные больные. Причем эта вероятность не была связана с развитием ожирения, диабета и других расстройств обмена веществ. Кроме того, повышенный уровень сахара в крови почти в четыре раза увеличивал вероятность развития тяжелых форм COVID-19 и различных осложнений.

"В этом случае сложно предположить, что все эти люди страдали от ранее необнаруженного диабета, так как общее число больных с высоким уровнем глюкозы приближалось к отметке в 29%, тогда как лишь 12% населения Китая являются диабетиками. При этом нельзя исключать и то, что невосприимчивость к инсулину у них возникла из-за заражения SARS-CoV-2 или других болезней", – отмечают исследователи.

Как именно высокий уровень сахара в крови повышает вероятность гибели носителей COVID-19, ученые пока не знают. Но они предполагают, что избыток глюкозы в крови может способствовать формированию тромбов и воспалений, а также ухудшать работу кровеносных сосудов.

Поэтому Цзинь и его коллеги призывают всех медиков и профильные медицинские органы начать масштабные наблюдения за тем, как уровень сахара в крови влияет на здоровье пациентов и учитывать его связь с повышенной смертностью от COVID-19 при выработке стратегий по борьбе с этой болезнью.

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Версия на азербайджанском языке Yüksək qan şəkəri COVID-19-dan ölüm riskini iki qat artırır

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