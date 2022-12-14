Всемирный банк выделил 18 млн долларов на здравоохранение в Западной Африке

Всемирный банк (ВБ) одобрил выделение в общей сложности 18 млн долларов по линии Международной ассоциации развития для повышения эффективности надзора за болезнями в Западной Африке.

Всемирный банк (ВБ) одобрил выделение в общей сложности 18 млн долларов по линии Международной ассоциации развития для повышения эффективности надзора за болезнями в Западной Африке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила нигерийская газета This Day.

Деньги пойдут на реализацию Программы по улучшению региональной системы эпидемиологического надзора в Сенегале (7 млн долларов), Бенине (6 млн долларов), а также через Западноафриканскую организацию здравоохранения (5 млн долларов).

"Дополнительное финансирование поможет Бенину, Сенегалу и Западноафриканской организации здравоохранения реализовать планы по улучшению эпидемиологического надзора, усовершенствованию информационных систем и поддержке лабораторий. Оно также поспособствует наращиванию потенциала межгосударственного сотрудничества по контролю за болезнями и подготовке к борьбе с эпидемиями", - заявила директор ВБ по региональной интеграции в Африке южнее Сахары, на Ближнем Востоке и в Северной Африке Бутейна Гермази.

Участниками Программы по улучшению региональной системы эпидемиологического надзора являются 16 стран в Западной и Центральной Африке. Ее реализация началась в 2016 году. Представитель ВБ отметила, что программа сыграла ключевую роль в борьбе с пандемией коронавируса в регионе.