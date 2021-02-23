Врачи предупредили о пандемии психических расстройств из-за COVID-19

Индийские медучреждения наблюдают рост числа пациентов, жалующихся в связи с коронавирусом на проблемы с психическим здоровьем, и начали обучение специалистов, которые могут им помочь

Индийские медучреждения наблюдают рост числа пациентов, жалующихся в связи с коронавирусом на проблемы с психическим здоровьем, и начали обучение специалистов, которые могут им помочь.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил директор Центрального института психиатрии Басудеб Дас.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано 10,9 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 10,6 миллиона человек, продолжают лечение около 139 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 156 тысяч человек.

"Пока мы пытаемся сдержать новый коронавирус, мы должны быть готовы противостоять новой пандемии, вызванной воздействием COVID-19 на психическое здоровье. Лечение таких случаев может продолжаться в течение нескольких следующих лет даже после завершения вакцинации ", - сказал Дас изданию The Hindu .

Он отметил, что такие симптомы, как депрессия, тревога, посттравматическое стрессовое расстройство и психологические травмы из-за смерти друзей и родственников, наблюдаются у двоих из 10 пациентов.