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Врачи назвали безвредную порцию шоколада

Врачи назвали безвредную порцию шоколада
​Врачи выявили, сколько шоколада можно есть каждый день без вреда для здоровья

Врачи выявили, сколько шоколада можно есть каждый день без вреда для здоровья, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным экспертов, половину плитки темного шоколада можно есть каждый день.

При этом врачи уточняют, что шоколад лучше есть в первой половине дня, а содержание какао должно быть не менее 50%. Отмечается, что с точки зрения калорийности молочный и темный шоколад примерно равны. Эксперты сходятся во мнении, что темный шоколад для здоровья человека лучше из-за полезных компонентов.

По мнению врачей, противопоказаниями для употребления шоколада, являются заболевания поджелудочной железы.

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