О нас
Report Georgia

Врачи научились предугадывать скорую смерть пациента по глазам

Врачи научились предугадывать скорую смерть пациента по глазам Ученые нашли новый индикатор риска скорой смерти у пациентов с сердечной недостаточностью.
Здоровье
12 августа 2020 г. 22:57
Врачи научились предугадывать скорую смерть пациента по глазам

Ученые нашли новый индикатор риска скорой смерти у пациентов с сердечной недостаточностью.

Как передает Report, cогласно исследованию, опубликованному в журнале ESC Heart Failure, на это может указывать размер зрачка.

Врачи наблюдали за группой из 870 человек, которых позже разделили на пациентов с большими и маленькими зрачками. За испытуемыми наблюдали в течение последующих двух лет.

Как выяснилось, страдающие сердечной недостаточностью с маленькими зрачками умирали вдвое чаще тех, у кого зрачки были больше. Помимо этого, почти с 50-процентной вероятностью они попадали в больницу снова, тогда как пациенты с большими зрачками возвращались туда в 28 процентах случаев.

"Наблюдения показали, что измерение площади зрачка может быть новым неинвазивным методом оценки состояния пациентов с сердечной недостаточностью", - следует из выводов ученых.

Врачи напоминают, что обследование зрачка уже активно используется при диагностике состояния пациентов с болезнью Альцгеймера, болезнью Паркинсона, сахарным диабетом и другими. Отмечается, что поиск надежных неинвазивных методов определения рисков, связанных со здоровьем, является одной из важнейших задач для медиков.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İnsanın öləcəyini gözlərdən bilmək olur

Новости партнеров

Другие новости из категории

Предсказали третью волну коронавируса
Предсказали третью волну коронавируса
12 августа 2020 г. 21:49
Найден важный для нейтрализации малярии человеческий белок
Найден важный для нейтрализации малярии человеческий белок
12 августа 2020 г. 21:20
Объяснена необычная особенность коронавируса
Объяснена необычная особенность коронавируса
12 августа 2020 г. 18:42
В Азербайджане 93 новых случая заражения коронавирусом
В Азербайджане 93 новых случая заражения коронавирусом
12 августа 2020 г. 16:52
ВОЗ: число случаев COVID-19 в мире превысило 20 млн
ВОЗ: число случаев COVID-19 в мире превысило 20 млн
12 августа 2020 г. 14:33
Коронавирус стал распространяться быстрее
Коронавирус стал распространяться быстрее
12 августа 2020 г. 07:40
В Азербайджане 84 новых случая заражения коронавирусом
В Азербайджане 84 новых случая заражения коронавирусом
11 августа 2020 г. 16:41
Названа причина смертельных осложнений от коронавируса
Названа причина смертельных осложнений от коронавируса
11 августа 2020 г. 09:58
В Азербайджане 79 новых случаев заражения коронавирусом
ФотоВ Азербайджане 79 новых случаев заражения коронавирусом
10 августа 2020 г. 17:14
ВОЗ не считает коронавирус сезонным заболеванием
ВОЗ не считает коронавирус сезонным заболеванием
10 августа 2020 г. 16:15

Последние новости

23:54
Джанни Де Бьязи наблюдал за ходом тренировок сборных Футбол
23:39
Грузинский эксперт: Армения - это не Англия, чтобы делать такое громкое заявление В регионе
23:19
В столице Сомали совершен теракт Другие страны
23:06
У вице-премьера России диагностировали коронавирус В регионе
22:57
Врачи научились предугадывать скорую смерть пациента по глазам Здоровье
22:32
В мире от COVID-19 скончались свыше 737 тыс. человек Другие страны
22:20
В Израиле нашли следы самой древней кремации Это интересно
21:57
В Испании госпитализировали 16 человек с новым вирусным заболеванием Другие страны
21:49
Предсказали третью волну коронавируса Здоровье
21:20
Найден важный для нейтрализации малярии человеческий белок Здоровье
21:08
Кипр усложняет процедуру получения гражданства за инвестиции Бизнес
20:59
На юге Украины подтвердили случай сибирской язвы Другие страны
20:34
Суточная добыча нефти в США за неделю снизилась на 300 тыс. баррелей Энергетика
20:29
В Париже голый мужчина напал на полицейских Другие страны
20:15
ФотоПрезидент ознакомился с доставленными в Баку "Лондонскими такси"ОБНОВЛЕНО Инфраструктура
Вся новостная лента