Врачи из США рассказали, какая привычка поможет продлить жизнь

Врачи из Северо-Западного университета в США выяснили, что люди, которые проходят минимум 7 тыс. шагов в день, снижают риск смерти от естественных причин.

Врачи из Северо-Западного университета в США выяснили, что люди, которые проходят минимум 7 тыс. шагов в день, снижают риск смерти от естественных причин.

Как передает Report, исследование опубликовано в JAMA Network Open .

В эксперименте приняли участие 2 110 женщин и мужчин в возрасте от 38 до 50 лет, за физической активностью которых наблюдали с 2006 года. Участников разделили на три группы: в первой категории люди делали менее 7 тыс. шагов в день, во второй - от 7 до 10 тыс. шагов в день, в третьей - более 10 тыс. шагов.

Результаты показали, что риск смерти от естественных причин в группах участников с высоким и средним уровнем физической активности был гораздо ниже, чем у тех, кто делал менее 7 тыс. шагов в день.