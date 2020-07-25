Врач: "В ближайшие дни Бахрам Багирзаде будет переведен в палату

" 15:27 "Состояние Бахрама Багирзаде, в целом, средне-тяжелое. У него нет жалоб, температура тела нормальная, он довольно активен”. Об этом Report сказал заместитель начальника Центрального таможенного госпиталя по вопросам лечения Бахтияр Мусаев. "Как уж

"Состояние Бахрама Багирзаде, в целом, средне-тяжелое. У него нет жалоб, температура тела нормальная, он довольно активен”.

Об этом Report сказал заместитель начальника Центрального таможенного госпиталя по вопросам лечения Бахтияр Мусаев.

"Как уже отмечалось ранее, более недели обеспечено естественное дыхание пациента. Сегодня трахиостомическая трубка была удалена и в ближайшие дни пациент будет переведен из реанимации в палату”, - отметил Б.Мусаев.

Напомним, что 13 июня Б.Багирзаде был переведен на лечение в реанимационное отделение Центрального таможенного госпиталя. Сообщалось о повреждении у пациента 90% легочной ткани.

Хирурги и реаниматологи Центрального таможенного госпиталя экстренно провели консилиум и приняли решение подключить пациента к устройству ECMO. После это состояния пациента относительно стабилизировалось, и сатурация возросла до 95%. Лечение Бахрама Багирзаде находится под контролем первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.