​Врач-терапевт: Соблюдение поста людьми, страдающими некоторыми заболеваниями, рискованно

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Информагентство Report приступило к публикации информаций ряда специалистов просветительского характера в связи с началом месяца Рамазан.

Предлагаем вниманию читателей советы врачей по поводу того, для каких больных соблюдение поста может быть рискованно.

"В первую очередь соблюдение поста противопоказано людям, страдающим язвой желудка и высокой кислотностью желудка, так как при соблюдении поста кислотность желудка может увеличиться".

Об этом Report заявил врач-терапевт Адиль Алиев.

По его словам, люди с низким гемоглобином должны хорошо питаться на протяжении всего дня, и поэтому они не могут держать пост: "Кроме того, пост не должны соблюдать люди с повышенным давлением и низким уровнем сахара в крови. Пост также противопоказан людям, страдающим ожирением, так как они плохо переносят голод. Они должны постоянно принимать пищу, и соблюдение поста может нанести ущерб их здоровью".

Как отметил А.Алиев, во время ифтара (разгововение) пища, принимаемая несколько раз за короткий промежуток времени, переваривается не полностью: "В этом случае жировой слой увеличивается. По этой причине, вместо того, чтобы худеть, многие люди во время поста поправляются".

А.Алиев заявил, что есть люди, которые постоянно должны принимать лекарства: "Есть лекарства, которые нужно принимать раз в сутки. Так, страдающие диабетом люди, перед вводом в организм инсулина обязательно должны принимать пищу. Люди, страдающие язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, должны периодически принимать лекарства. Соблюдение ими поста рискованно. Даже если они и будут соблюдать пост, люди этой категории должны через каждые 2-3 дня обращаться к врачу".

По словам А.Алиева, особенно осторожными должны быть люди, страдающие эндокринологическими заболеваниями и зобом: "У людей, страдающих зобом, обмен веществ превышает норму. Они чувствительны к жажде и нуждаются в частом питании".

Врач отметил, что в этом году Рамазан приходится на лето и по этой причине соблюдающим пост людям придется долгое время оставаться без пищи и воды: "Голодание в течение дня не может принести вреда, однако отказ от приема воды может вызвать определенные трудности".

По словам врача-терапевта, голод может вызвать чувство усталости: "Голод оказывает на людей психологическое, физиологическое и моральное влияние".

А.Алиев добавил, что организм у всех разный и говорить о том, кто может, а кто не может держать пост, было бы неправильно.

Он также отметил, что во время ифтара (разгововение) нельзя злоупотреблять пищей, так как это может нанести ущерб здоровью: "Ифтар рекомендуется открывать водой, чаем или же финиками. Затем нужно принять жидкую пищу, так как сухая пища может привести к боли в желудке. В любом случае пища должна приниматься с интервалами.

Во время ифтара также не рекомендуется принимать пищу, вызывающую жажду. Кроме того, соблюдающим пост людям не рекомендуется выполнять тяжелую работу и работать под солнцем".

Отметим, что в Азербайджане начинается месяц Рамазан. Согласно фетве Совета газиев Управления мусульман Кавказа, первый день Рамазана приходится на 18 июня. Ид-уль-фитр - праздник Рамазан приходится на 1-е число месяца Шавваль - 18 июля и в этот день будет совершена праздничная молитва.