Врач перечислила самые полезные для печени продукты

Врач-терапевт Марина Малыгина назвала продукты, которые необходимо включить в рацион для улучшения работы печени.
Хлеб лучше покупать ржаной и пшеничный, а мясо и птицу желательно есть в обработанном виде (фрикадельки или паровые котлеты).
Представляем полный список полезных для печени продуктов:
- Супы на овощном бульоне или с фрикадельками.
- Масло растительное (лучше оливковое), немного сливочного масла.
- Яйца в виде омлета, с ограничением желтка.
- Овощи — сырые, отварные, тушеные, лучше в измельченном виде.
- Фрукты и сладости — мед (не натощак), мармелад, зефир, пастила, варенье.
- Молочные продукты — молоко питьевое, творог обезжиренный, кефир, простокваша, йогурты (без наполнителя).
- Напитки — чай черный и зеленый, отвар шиповника.