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Врач перечислила самые полезные для печени продукты

Врач перечислила самые полезные для печени продукты Врач-терапевт Марина Малыгина назвала продукты, которые необходимо включить в рацион для улучшения работы печени.
Здоровье
31 декабря 2020 г. 07:12
Врач перечислила самые полезные для печени продукты

Врач-терапевт Марина Малыгина назвала продукты, которые необходимо включить в рацион для улучшения работы печени.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в первую очередь специалист рекомендует употреблять белую рыбу нежирных сортов (например, судак и минтай).

Хлеб лучше покупать ржаной и пшеничный, а мясо и птицу желательно есть в обработанном виде (фрикадельки или паровые котлеты).

Представляем полный список полезных для печени продуктов:

  • Супы на овощном бульоне или с фрикадельками.
  • Масло растительное (лучше оливковое), немного сливочного масла.
  • Яйца в виде омлета, с ограничением желтка.
  • Овощи — сырые, отварные, тушеные, лучше в измельченном виде.
  • Фрукты и сладости — мед (не натощак), мармелад, зефир, пастила, варенье.
  • Молочные продукты — молоко питьевое, творог обезжиренный, кефир, простокваша, йогурты (без наполнителя).
  • Напитки — чай черный и зеленый, отвар шиповника.
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