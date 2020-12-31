Врач перечислила самые полезные для печени продукты

Врач-терапевт Марина Малыгина назвала продукты, которые необходимо включить в рацион для улучшения работы печени.

Врач-терапевт Марина Малыгина назвала продукты, которые необходимо включить в рацион для улучшения работы печени.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в первую очередь специалист рекомендует употреблять белую рыбу нежирных сортов (например, судак и минтай).

Хлеб лучше покупать ржаной и пшеничный, а мясо и птицу желательно есть в обработанном виде (фрикадельки или паровые котлеты).

Представляем полный список полезных для печени продуктов: