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Врач назвала вызывающие ожирение напитки

Врач назвала вызывающие ожирение напитки Российский врач-эндокринолог Екатерина Иванникова назвала напитки, приводящие к набору лишнего веса
Здоровье
4 августа 2020 г. 13:02

Российский врач-эндокринолог Екатерина Иванникова назвала напитки, приводящие к набору лишнего веса.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", их перечень она привела в интервью "Комсомольской правде".

По ее словам, соки, квасы и газировки содержат в себе много глюкозы и имеют высокий гликемический индекс. Регулярное употребление этих напитков создает большую нагрузку на поджелудочную железу и вызывает ожирение.

Кроме того, многие люди пьют чай или кофе, добавляя в них большое количество сахара, что также негативно сказывается на общем состоянии организма, отметила врач.

Для тех, кто все же хочет разнообразить свое питье, Иванникова посоветовала добавлять в воду свежий огурец, мяту или лимон и употреблять такой напиток из расчета 30 миллилитров на один килограмм веса.

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