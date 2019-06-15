Врач-эндоскопист: Выявление онкологической патологии пищеварительной системы на ранних стадиях - важная задача современной медицины

Сегодня в Национальном онкологическом центре состоялась конференция "Инвазивная диагностика и лечение: Cовременный взгляд и шаг в будущее", посвященная Дню национального спасения Азербайджана и пятилетию отделения инвазивной диагностики при Национальном онкологическом центре.

Как сообщает Report, помимо местных врачей, медицинские специалисты из Турции и России также поделились своим последним научным и практическим опытом в этой области. На конференции врачи и специалисты обсудили наиболее насущные проблемы в этой области медицины, а также была опубликована серия операций.

По итогам конференции участникам были вручены сертификаты.

На вопросы агентства Report ответил врач-эндоскопист Фармиз Алиев.

- Какая тенденция роста в мире онкозаболеваний желудочно-кишечного тракта?

- Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, распространенность онкологических заболеваний в мире постоянно растет - с 1999-го по 2020 год возрастет в 2 раза.

Но широкое внедрение скрининговой колоноскопии и гастроскопии в практику здравоохранения привело к значительному улучшению диагностики предраковых изменений слизистой оболочки и раннего рака желудка и толстой кишки.

-Как понять термин «скрининг» в медицине и каковы современные подходы в эндоскопии?

- Скрининг в здравоохранении -это система первичного обследования групп бессимптомных лиц с целью выявления случаев заболеваний.

До недавнего времени хирургическая операция являлась золотым стандартом лечения не только раннего рака, но и крупных доброкачественных образований желудочно-кишечного тракта.

Однако, развитие малоинвазивных методик сделало возможным эндоскопическое удаление таких опухолей, в первую очередь полипов.

Были предложены и внедрены ряд новых способов удаления этих новообразований – эндоскопическая резекция слизистой оболочки и эндоскопическая диссекция в подслизистом слое.

Сообщения о попытках эндоскопического удаления раннего рака желудка впервые были опубликованы японскими авторами в 1974 году. M.Tadaс соавторами в 1984 году разработали эндоскопическую резекцию слизистой оболочки (EMR – endoscopicmucosalresection) – новую методику удаления эпителиальных образований желудочно-кишечного тракта, которая позволяла успешно резецировать не только полиповидные, но и неполиповидные неоплазии.

Эндоскопическая же диссекция в подслизистом слое (ESD – endoscopicsubmucosaldissection) является самой «молодой» технологией удаления опухолей желудочно-кишечного тракта. Первые сообщения о ее применении появились в конце 90 годов прошлого века.

- Каковы показатели выживаемости пациентов?

- Показатели выживаемости пациентов с опухолями желудочно-кишечного тракта во многом зависят от стадии патологического процесса на момент установления диагноза. Выявление предраковых изменений и онкологической патологии пищеварительной системы на ранних стадиях является важной задачей современной медицины.

И одним из приоритетных задач врачей-эндоскопистов является внедрение новых медицинских технологий в диагностике и лечении.