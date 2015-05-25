Врач-дерматолог: Отеки губ и век являются тяжелыми проявлениями аллергии - ИНТЕРВЬЮ

"Полная защита от некоторых видов аллергии невозможна, они остаются на протяжении всей жизни"

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Интервью врача-дерматолога Лейлы Мирзоевой агентству Report:

- Могут ли сезонные изменения стать причиной аллергических осложнений человеческого организма?

- Нет ни одного человека, у которого не было бы аллергической реакции. Такое проявление обязательно наблюдается у каждого человека хотя бы раз в жизни. Сезонные аллергии возникают из-за цветения растений, деревьев и трав. Некоторые аллергические вещества (аллергены) являются аэрогенными. Так, при смене сезона и с потеплением погоды некоторые растения и деревья начинают цвести и в это время выделяются аэроаллергены. В зимний период из-за отсутствия цветения таких проблем не бывает. Кроме зимы, во всех других сезонах наблюдаются аллергические реакции.

Весной могут наблюдаться многократное чиханье, зуд, выделения из носа, различные высыпания на теле или покраснение кожи. Это реакция на микроскопические вещества в воздухе, невидимые глазу.

Аллергия на пищу, пыль, плесневые грибы, шерсть животных не зависит от сезона. Она наблюдается в течение всего года.

- Аллергия - это заболевание или образ жизни...

- Аллергия является заболеванием. Иногда ее называют образом жизни, так как предотвратить аллергию за один раз невозможно. Человек должен сторониться предметов или продуктов, на которые у него наблюдается аллергия, не трогать и не употреблять их. Целью нашего лечения является поиск источников аллергии и их устранение. Полная защита от некоторых видов аллергии невозможна, они остаются на протяжении всей жизни.

- Как проявляются первые признаки болезни?

- Существует несколько типов аллергических реакций. Первый тип самый опасный. При этом наблюдаются отеки губ, век, на коже появляются волдыри и т.д. Если аллергия затронет язык, может наблюдаться затруднение дыхания, а если в дыхательных путях возникнет сужение - может развиться аллергический бронхит, астма. Данную форму аллергии вызывают некоторые продуты питания и воздушные аллергены.

Последний тип аллергии вызывает беспокойство и неудобства, появляется зуд, однако он не становится причиной тяжелых осложнений и не несет угрозу для жизни.

- Как влияет режим питания на аллергию?

- Конечно же, режим питания влияет на аллергию. Иногда аллергия связана с генетикой. 90% случаев аллергии, наблюдаемых у детей, связана с употреблением в пищу коровьего молока, яичного белка, мяса курицы или рыбы. Пищевая аллергия меняется с возрастом. Аллергия к орехам остается на протяжении всей жизни, а другие виды могут со временем пройти.

Некоторые виды растений становятся причиной аллергических реакций. Например, в составе киви, банана, тропических фруктов содержится вещество под названием хевеин. К данному веществу может развиться аллергическая реакция. Хевеин также содержится в составе латекса. Во время игры с мячиком кожа краснеет, опухает.

Самой тяжелой является латексная аллергия. Латекс - это похожее на молоко вещество, изготавливаемое из жидкости тропического дерева. Латекс похож на резину, но это не резина.

- Какие виды аллергии больше всего распространены на территории Азербайджана?

- В Азербайджане больше всего распространены контактные дерматиты. Этот вид аллергии развивается при контакте с определенным веществом.

Одной из часто встречающихся форм аллергии является крапивница. Существует острая и хроническая крапивница. При этом наблюдаются отеки губ, век, покраснения на теле. Есть также такой вид крапивницы, который развивается в результате стресса и волнения. Отеки губ и век являются тяжелыми проявлениями аллергии.

- При смене сезона у людей наблюдается утомляемость, слабость, боли в суставах, сонливость. Как можно предотвратить эти явления?

- Эти явления называются синдромом весенней усталости. Витаминный запас в организме истощается. Единственным выходом является прием витаминов. Лечение аллергии зависит от общего контроля, диеты, правильного режима питания и сна и при необходимости, приема лекарственных препаратов.