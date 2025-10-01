ВОЗ: В ДРК 42 человека скончались от лихорадки Эбола с начала сентября

Вирус лихорадки Эбола, распространение которого зафиксировали власти Демократической Республики Конго в начале сентября, унес жизни 42 человек. Как передает Report, об этом сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения. "По состоянию на 28 сентября 2025 года в медико-санитарной зоне Булапе провинции Касаи, ДРК, зарегистрировано 64 случая заболевания (53 подтвержденных), в том числе 42 летальных исхода (31 подтвержденный). Общий коэффициент летальности составляет 65,6%", - сообщили в ВОЗ. В число умерших вошли три медицинских работника. Среди заболевших - граждане всех возрастных категорий. При этом с начала вспышки большинство случаев было зарегистрировано среди женщин (57,8%), детей в возрасте 0–9 лет (25,0%) и лиц в возрасте 20–29 лет (23,4%). Смертность также была сосредоточена среди этих групп, причем на женщин приходилось более половины зарегистрированных случаев смерти (57,1%), а на детей в возрасте до 10 лет - 31,0% случаев смерти.