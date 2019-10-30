ВОЗ: В Азербайджане очень низкие цены на сигареты

"Между Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и правительством Азербайджана будет подписан договор о сотрудничестве на 2020-2021 годы".

Как сообщает Report, об этом представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи сказала на семинаре, посвященном услугам здравоохранения первичного звена и повышению потенциала в борьбе с неинфекционными заболеваниями.

По ее словам, в новом договоре за основу будет взято три направления: "Это первичные услуги здравоохранения, контроль неинфекционных заболеваний, охрана здоровья матери и ребенка".

Х.Харманджи отметила, что в Азербайджане проделаны большие работы по борьбе с употреблением табака, однако в стране цены на сигареты все еще остаются очень низкими: "В Азербайджане принят очень хороший закон по борьбе против табака. Но хотя принятие закона является значимым, еще важнее механизм его применения. Сейчас в связи с этим имеются трудности".