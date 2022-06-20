ВОЗ: В Азербайджане сейчас нет угрозы заражения вирусом оспы обезьян

"В Азербайджане сейчас нет угрозы, связанной с вирусом оспы обезьян".

"В Азербайджане сейчас нет угрозы, связанной с вирусом оспы обезьян".

Об этом в ответ на вопрос Report сказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

По ее словам, оспа обезьян существовала в мире и ранее: "В Африке об этом заболевании знают не понаслышке, а в Европе она только начала распространяться. Правда, уровень распространения не такой, как у коронавируса, чтобы беспокоиться, поскольку эта оспа довольно слабо передается от человека к человеку. Но все же наблюдение не помешает".