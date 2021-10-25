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ВОЗ: У человечества есть все шансы победить пандемию коронавируса

ВОЗ: У человечества есть все шансы победить пандемию коронавируса "Пандемия закончится тогда, когда мир решит ее завершить. Это в наших руках".
Здоровье
25 октября 2021 г. 02:09
ВОЗ: У человечества есть все шансы победить пандемию коронавируса
Тедрос Адханом Гебрейесус

"Пандемия закончится тогда, когда мир решит ее завершить. Это в наших руках".

Как передает Report со ссылкой на AFP, в этом уверен генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он заявил, что у человечества есть все средства для победы над вирусом.

"Однако мир не использовал эти инструменты хорошо", - цитирует агентство главу ВОЗ.

Чиновник напомнил о цели ВОЗ - иммунизировать минимум 40 процентов населения каждой страны к концу этого года. Гебрейесус подчеркнул, что достичь ее можно только если заявления стран и компаний, контролирующих поставки вакцины, будут совпадать с их действиями.

Гебрейесус призвал страны, достигшие этого показателя, в приоритетном порядке поставлять препараты в рамках международного механизма COVAX.

Помимо прочего он отметил, что считает необходимым приостановить действие прав на интеллектуальную собственность на вакцины, чтобы положить конец пандемии.

По всему миру зафиксировано более 242 миллионов случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни, вызванной инфекцией, стали свыше 4,9 миллиона человек. Сложнее всего ситуация сложилась в США, Индии и Бразилии.

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