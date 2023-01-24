ВОЗ: Современные варианты Омикрона имеют общие характеристики

Современные варианты штамма коронавируса - Омикрон имеют общие характеристики, такие как репликация в верхние дыхательные пути и способность быть устойчивым перед накопленным иммунитетом.

Современные варианты Омикрон-штамма коронавируса имеют общие характеристики, такие как репликация в верхние дыхательные пути и способность быть устойчивым перед накопленным иммунитетом.

Как сказали Report во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в связи с этим странам пока нет необходимости вносить изменения в меры общественного здравоохранения.

"Вирусологи и другие ученые отслеживают эти варианты, но общественности не нужно проводить различие между вариантами Омикрона, чтобы лучше понять их риск или меры, которые они должны предпринять", - сказали в ВОЗ.

По их словам, "новое название вызывающему озабоченность варианту, будет присвоено, если он достаточно отличается по своему воздействию и потребует изменения ответных мер общественного здравоохранения".