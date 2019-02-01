ВОЗ: Сейчас в Азербайджане распространен не "свиной грипп", а сезонный

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Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ "Сейчас в мире, в том числе в Азербайджане, как и каждый год, распространены сезонные гриппы (A/H1N1)".

Как сообщает Report, об этом сказала руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Фатош Ханде Харманчи.

По ее словам, вид вируса, называемого A/H1N1, существует 10 лет: "Но это не "свиной грипп", а обычный сезонный грипп. То есть этот вирус уже даже не называется "свиным гриппом". Свиной грипп – это вид гриппа, который сначала поражал свиней, поэтому он и называется "свиным". Затем этот грипп перешел на людей. После того, как грипп стал распространяться уже среди людей, то есть стал переходить от человека к человеку, он стал именоваться сезонным гриппом. Последний факт пандемии в мире был в 2009 году. Последнюю пандемию вызвал İnf A(H1N1). Наблюдаемые ежегодно сезонные гриппы вызывают вирусы A/H1N1 и A/H3N2, сезонный грипп есть и сейчас".

Х.Харманчи отметила, что сейчас в Грузии широко распространен вирус A/H1N1, но этот вирус не отличается от прошлогодних вирусов: "Было объявлено, что в Грузии также есть вирус A/H1N1. Во всех европейских странах с октября началось распространение вируса гриппа. Во второй месяц каждого года из лабораторий поступают результаты и ведутся обсуждения. В итоговом решении сообщается, какой вирус распространился, и готовятся вакцины от сезонного гриппа".

Руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане отметила, что не стоит актуализировать вопрос о распространении в ряде стран "свиного гриппа".

По ее словам, для защиты от вирусов нужно следовать правилам гигиены.

Главный эпидемиолог министерства здравоохранения Ибадулла Агаев отметил, что если в стране вирус гриппа массово распространится, министерство в состоянии принять все меры для борьбы с этим.

Главный эпидемиолог подчеркнул, что Минздрав не скрывает информацию. Он призвал население не верить слухам.