ВОЗ: Самоубийства - одна из ведущих причин смерти среди молодых людей 15-29 лет во всем мире

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Ежегодно в результате самоубийств погибает более 800 тыс. человек. Как сообщает Report, об этом говорится в статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованной накануне Всемирного дня по предотвращению самоубийств.

Самоубийства являются одной из ведущих причин смерти среди молодых людей 15–29 лет во всем мире. 78 процентов всех случаев самоубийств приходится на страны с низким и средним уровнем дохода.

Чаще всего самоубийцы сводят счеты с жизнью с помощью пестицидов, огнестрельного оружия или путем повешения.

"Самоубийства — это серьезная проблема общественного здравоохранения. Однако при наличии своевременных, основанных на фактах и зачастую недорогостоящих мер вмешательства, самоубийства можно предотвращать", - считают в ВОЗ.