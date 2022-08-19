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ВОЗ рекомендовала два новых препарата от лихорадки Эбола

ВОЗ рекомендовала два новых препарата от лихорадки Эбола Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала к применению два новых препарата для лечения болезни, вызванной вирусом Эбола.
Здоровье
19 августа 2022 г. 15:21
ВОЗ рекомендовала два новых препарата от лихорадки Эбола

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала к применению два новых препарата для лечения болезни, вызванной вирусом Эбола.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно пресс-релизу, речь идет о лекарствах mAb114 (Ansuvimab, Ebanga) и REGN-EB3 (Inmazeb) на основе моноклональных антител.

На основе "систематического рассмотрения и метаанализа рандомизированных клинических испытаний лекарств ВОЗ выступила с настойчивой рекомендацией" применять эти препараты при заболевании Эболой. Выступившая в пятницу на брифинге в Женеве руководитель отдела клинической помощи ВОЗ Джанет Диаз заявила, что препараты Ansuvimab и Inmazeb снижают смертность пациентов на 60%. Эти лекарства были испытаны во время вспышек Эболы в Африке. В частности, самое крупное исследование было проведено в Демократической Республике Конго (ДРК).

В руководстве по лечению Эболы ВОЗ также сообщила, что препараты ZMapp и Remdesivir не следует применять в качестве лекарств при этой болезни.

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Версия на английском языке WHO recommends two new drugs against Ebola

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