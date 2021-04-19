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ВОЗ продлила режим ЧС в мировом здравоохранении из-за коронавируса

ВОЗ продлила режим ЧС в мировом здравоохранении из-за коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продлила на три месяца режим чрезвычайного положения в глобальном здравоохранении в связи с пандемией COVID-19.
Здоровье
19 апреля 2021 г. 19:21
ВОЗ продлила режим ЧС в мировом здравоохранении из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продлила на три месяца режим чрезвычайного положения в глобальном здравоохранении в связи с пандемией COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщил в понедельник в Женеве комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации, подробно проанализировавший сложившуюся ситуацию на своем заседании.

"Генеральный директор ВОЗ принял решение, что пандемия COVID-19 продолжает представлять собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. Он согласился с рекомендацией комитета", - отмечается в сообщении комитета.

В мире коронавирусом заразились 142 миллиона человек, умерли больше трех миллионов пациентов. На первом месте в мире по распространению вируса находятся США (32 миллиона случаев и 581 тысяча смертей). Далее следуют Индия (15 миллионов случаев и 179 тысяч смертей), Бразилия (почти 14 миллионов случаев и 373 тысячи смертей) и Франция (пять миллионов случаев и 100 тысяч смертей).

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