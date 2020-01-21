ВОЗ предупредила о возможности распространения нового коронавируса за пределами Китая

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что следует ожидать в ближайшее время распространения новой пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, в Китае и, возможно, в других странах. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сегодня на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

"Всего в мире зарегистрировано 278 подтвержденных случаев 2019-nCoV, о которых поступили официальные сообщения", - сказал он, добавив, что "эти цифры быстро меняются". Четыре случая зафиксированы за пределами Китая - два в Таиланде, один в Японии и один в Республике Корея. "Следует ожидать новых случаев в других районах Китая и, возможно, в других государствах", - констатировал официальный представитель.

Согласно данным, распространенным Государственным комитетом по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, число лиц, зараженных коронавирусом нового типа, в Китае возросло до 291 человека, шесть человек погибли.