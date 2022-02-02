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ВОЗ: Подвид "омикрона" ВА.2 обнаружен в 57 странах

ВОЗ: Подвид "омикрона" ВА.2 обнаружен в 57 странах Подвид штамма коронавируса "омикрон" ВА.2 нашли в 57 странах.
Здоровье
2 февраля 2022 г. 17:39
ВОЗ: Подвид омикрона ВА.2 обнаружен в 57 странах

Подвид штамма коронавируса "омикрон" ВА.2 нашли в 57 странах.

Как передает Report, об этом говорится в еженедельном отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на международную базу данных геномов вирусов GISAID.

На "омикрон" приходится 93,3% всех образцов коронавируса, загруженных в базу GISAID до 31 января. У "омикрона" есть несколько подвидов: BA.1, BA.1.1, BA.2 и BA.3. Как ранее заявлял датский Институт сывороток, ученые выяснили, что подвид "омикрона" BA.2 значительно заразнее оригинального штамма BA.1, но вакцина снижает риск передачи вируса. По данным института, подвид BA.2 был обнаружен в начале этого года и быстро стал доминирующим вариантом в Дании, риск заражения инфицированным членов своей семьи составляет 39% по сравнению с 29% в случае с оригинальным "омикроном".

ВОЗ сообщает, что относительное увеличение числа подвариантов BA.2, отличающихся от BA.1 некоторыми мутациями, в том числе шиповидным белком, наблюдалось во многих странах.

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