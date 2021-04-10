ВОЗ подтвердил позицию азербайджанского ученого о дозах вакцины

Вторая доза вакцины должна быть той же компании, что и первая

Всемирная организация здравоохранения подтвердила мнение председателя Германо-азербайджанского общества радиологии и нейрорадиологии, доктора медицинских наук клиники Кельнского университета, азербайджанского ученого Нурана Абдуллаева о недопустимости применения вакцин разных компаний для введения первой и второй доз.

Как передает Report, организация не рекомендовала выбирать различные препараты при введении первой и второй доз в рамках процесса вакцинации от коронавируса.

ВОЗ рекомендовала использовать вакцину одного и того же производителя при введении первой и второй доз.

Н.Абдуллаев несколько дней назад в передаче "Sabaha saxlamayaq" ("Не откладывая на завтра") в эфире Общественного телевидения подчеркнул недопустимость использования различных лекарственных вакцин при введении первой и второй доз вакцины от коронавируса. По его словам, вторая доза вакцины должна быть той же компании, что и первая.

По словам азербайджанского ученого, различие между первой и второй дозами вакцины недопустимо и абсурдно. Наряду с этим Н.Абдуллаев отметил, что через год введение второй вакцины от другого производителя не принесет вреда.