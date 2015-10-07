ВОЗ: первая неделя без заражений вирусом Эбола зафиксирована в Африке

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Всемирная организация здравоохранения зафиксировала первую неделю без заражений смертельным вирусом Эбола в Африке с начала вспышки заболевания в марте 2014 года.

Report со ссылкой на РИА «Новости» сообщает, что тем не менее остается значительной угроза распространения болезни, говорится в сообщении организации, обнародованном в среду.

Вспышка лихорадки Эбола была зафиксирована в феврале 2014 года в Гвинее, затем вирус распространился на соседние Сьерра-Леоне и Либерию. Всего с начала эпидемии в трех этих странах от болезни скончались 11 305 человек, еще 28 109 — заразились опасным вирусом.

При этом в Сьерра-Леоне врачи смогли отследить и вылечить все контакты зараженных, тогда как в Гвинее 509 человек до сих пор остаются под наблюдением медиков в провинциях Конакри, Койя и Форекария.