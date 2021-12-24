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ВОЗ: "Омикрон"-штамм зафиксирован уже в 110 странах мира

ВОЗ: "Омикрон"-штамм зафиксирован уже в 110 странах мира Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" обнаружили уже в 110 странах, а из-за темпов распространения он может оказать существенное воздействие на системы здравоохранения, даже если представляет меньшую опасность, чем вариант "дельта".
Здоровье
24 декабря 2021 г. 16:51
ВОЗ: Омикрон-штамм зафиксирован уже в 110 странах мира

Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" обнаружили уже в 110 странах, а из-за темпов распространения он может оказать существенное воздействие на системы здравоохранения, даже если представляет меньшую опасность, чем вариант "дельта".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщается в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Клиническая тяжесть "омикрона" остается неопределенной, однако, тем не менее, повышенная передача с такой же или с меньшей тяжестью, чем у "дельты", может привести к повышенной нагрузке на системы здравоохранения и привести к значительной заболеваемости", - подчеркивается в публикации.

В ВОЗ заявили, что воздействие "омикрона" на уязвимые группы населения может быть значительным, особенно в странах с "низким охватом вакцинацией и коллективным иммунитетом".

Согласно документу, по предварительным данным эпидемиологических исследований, "омикрон" обладает способностью преодолевать иммунную реакцию организма. Более того, существующие вакцины демонстрируют значительное снижение эффективности в отношении симптоматического заражения штаммом "омикрон", что не наблюдалось в случае с вариантом "дельта".

"Омикрон" распространяется среди населения быстрее, чем "дельта", что может привести к новым всплескам заболеваемости с серьезными последствиями", - также говорится в документе.

В ВОЗ ранее сообщали, что количество случаев "омикрона" в мире удваивается каждые 1,5-3 дня.

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