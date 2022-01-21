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ВОЗ одобрила применение вакцины Pfizer для детей старше пяти лет

ВОЗ одобрила применение вакцины Pfizer для детей старше пяти лет Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации (SAGE) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) одобрила использование вакцины Pfizer/BioNTech для детей в возрасте 5-11 лет.
Здоровье
21 января 2022 г. 18:51
ВОЗ одобрила применение вакцины Pfizer для детей старше пяти лет

Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации (SAGE) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) одобрила использование вакцины Pfizer/BioNTech для детей в возрасте 5-11 лет.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении на сайте SAGE по итогам ее заседания, прошедшего 19 января.

Согласно заявлению, консультативная группа ВОЗ рекомендовала расширить использование вакцины Pfizer/BioNTech на детей в возрасте 5-11 лет. Для детей рекомендована уменьшенная дозировка в 10 микрограммов, что втрое меньше дозировки, которая применяется для вакцинации лиц старше 12 лет.

Одновременно консультативная группа ВОЗ рекомендовала бустерную вакцинацию против коронавируса через 4-6 месяцев после первичной вакцинации для лиц, которые относятся к группам риска, например, пожилых или работников здравоохранения.

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