ВОЗ одобрила применение вакцины Pfizer для детей старше пяти лет

Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации (SAGE) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) одобрила использование вакцины Pfizer/BioNTech для детей в возрасте 5-11 лет.

Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации (SAGE) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) одобрила использование вакцины Pfizer/BioNTech для детей в возрасте 5-11 лет.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении на сайте SAGE по итогам ее заседания, прошедшего 19 января.

Согласно заявлению, консультативная группа ВОЗ рекомендовала расширить использование вакцины Pfizer/BioNTech на детей в возрасте 5-11 лет. Для детей рекомендована уменьшенная дозировка в 10 микрограммов, что втрое меньше дозировки, которая применяется для вакцинации лиц старше 12 лет.

Одновременно консультативная группа ВОЗ рекомендовала бустерную вакцинацию против коронавируса через 4-6 месяцев после первичной вакцинации для лиц, которые относятся к группам риска, например, пожилых или работников здравоохранения.