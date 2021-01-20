ВОЗ оценила ситуацию с распространением "британского" штамма СOVID-19

Британский штамм коронавируса обнаружен уже в 60 странах и территориях

Британский штамм коронавируса обнаружен уже в 60 странах и территориях.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в еженедельном отчете.

"С момента последнего обновления 12 января вариант VOC-202012/01 был обнаружен еще в 10 странах/территориях/областях. На сегодняшний день 60 стран во всех шести регионах ВОЗ сообщили о завозных случаях этого варианта (коронавируса) или о передаче его внутри сообщества", - сообщается в документе, опубликованном на сайте организации.

ВОЗ также сообщила, что другая мутация коронавируса - штамм 501.V2, который впервые был выявлен в ЮАР, обнаружен "еще в трех странах". Как отмечается, теперь число стран, где был обнаружен данный вариант COVID-19, "достигло 23 в четырех из шести регионах ВОЗ".

Согласно отчету, за последнюю неделю в мире были зарегистрированы более 4,7 миллиона новых случаев заражения коронавирусом. Этот показатель на 6% ниже, чем неделей ранее. В то же время количество летальных исходов достигло рекордного уровня - более 93 тысяч, что на 9% больше по сравнению с предыдущими данными.