ВОЗ начал проект психологической поддержки переселенцев на освобожденных территориях

Министерство здравоохранения Азербайджана и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запустили проект психологической поддержки для интеграции граждан, вернувшихся на постоянное место жительства в освобожденные районы.

Министерство здравоохранения Азербайджана и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запустили проект психологической поддержки для интеграции граждан, вернувшихся на постоянное место жительства в освобожденные районы.

Как сообщает Report, об этом министр здравоохранения Теймур Мусаев заявил на 6-й панельной дискуссии XI Глобального Бакинского форума.

По его словам, жителям на освобожденных территориях предоставляются необходимые медицинские услуги.

Министр отметил, что повестка панельной дискуссии "Здоровье для каждого" важна с точки зрения обеспечения безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев на родные земли: "Придерживаясь этой повестки мы обеспечим доступ к качественным медицинским услугам на всей территории страны".

"Чрезмерное загрязнение этих земель минами и боеприпасами препятствует своевременному осуществлению предусмотренных программой "Великого возвращения" мер. После окончания Второй карабахской войны на минах подорвались около 350 граждан. Это является серьезным вызовом для системы здравоохранения страны", - сказал Мусаев.

По его словам, за последние 20 лет в Азербайджане проделана огромная работа по расширению национальной системы здравоохранения в части инфраструктуры, человеческого капитала и финансирования здравоохранения. Построено и оснащено современным медицинским оборудованием более 700 медицинских учреждений.

"Одной из целей "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы" является обеспечение здорового образа жизни граждан. Здоровье не существует изолированно. 2024 год объявлен в Азербайджане "Годом солидарности зеленого мира". Несмотря на то, что Азербайджан является богатой нефтью страной, он всегда привержен зеленой повестке дня. И доказательством этого является проведение конференции COP29 в ноябре этого года. Наше здоровье тесно связано с окружающей средой, в которой мы живем. Изменение климата существенно влияет на наше здоровье, благополучие и безопасность. Правительства должны быть готовы справиться с будущими последствиями, связанными с изменением климата", - заявил министр.