О нас

ВОЗ начал проект психологической поддержки переселенцев на освобожденных территориях

ВОЗ начал проект психологической поддержки переселенцев на освобожденных территориях Министерство здравоохранения Азербайджана и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запустили проект психологической поддержки для интеграции граждан, вернувшихся на постоянное место жительства в освобожденные районы.
Здоровье
15 марта 2024 г. 15:50
ВОЗ начал проект психологической поддержки переселенцев на освобожденных территориях

Министерство здравоохранения Азербайджана и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запустили проект психологической поддержки для интеграции граждан, вернувшихся на постоянное место жительства в освобожденные районы.

Как сообщает Report, об этом министр здравоохранения Теймур Мусаев заявил на 6-й панельной дискуссии XI Глобального Бакинского форума.

По его словам, жителям на освобожденных территориях предоставляются необходимые медицинские услуги.

Министр отметил, что повестка панельной дискуссии "Здоровье для каждого" важна с точки зрения обеспечения безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев на родные земли: "Придерживаясь этой повестки мы обеспечим доступ к качественным медицинским услугам на всей территории страны".

"Чрезмерное загрязнение этих земель минами и боеприпасами препятствует своевременному осуществлению предусмотренных программой "Великого возвращения" мер. После окончания Второй карабахской войны на минах подорвались около 350 граждан. Это является серьезным вызовом для системы здравоохранения страны", - сказал Мусаев.

По его словам, за последние 20 лет в Азербайджане проделана огромная работа по расширению национальной системы здравоохранения в части инфраструктуры, человеческого капитала и финансирования здравоохранения. Построено и оснащено современным медицинским оборудованием более 700 медицинских учреждений.

"Одной из целей "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы" является обеспечение здорового образа жизни граждан. Здоровье не существует изолированно. 2024 год объявлен в Азербайджане "Годом солидарности зеленого мира". Несмотря на то, что Азербайджан является богатой нефтью страной, он всегда привержен зеленой повестке дня. И доказательством этого является проведение конференции COP29 в ноябре этого года. Наше здоровье тесно связано с окружающей средой, в которой мы живем. Изменение климата существенно влияет на наше здоровье, благополучие и безопасность. Правительства должны быть готовы справиться с будущими последствиями, связанными с изменением климата", - заявил министр.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке WHO launches project of psychological support for people returning to liberated territories
Версия на азербайджанском языке ÜST azad edilən ərazilərə qayıdan insanlara psixoloji dəstək layihəsinə başlayıb

Другие новости из категории

Винни Бьянима: Азербайджан сыграл большую роль в предотвращении распространения СПИД
Винни Бьянима: Азербайджан сыграл большую роль в предотвращении распространения СПИД
15 марта 2024 г. 16:09
Нажат Мохтар: Инвестиции в здравоохранение - это инвестиции в человеческий капитал
Нажат Мохтар: Инвестиции в здравоохранение - это инвестиции в человеческий капитал
15 марта 2024 г. 15:54
Премьер: В Азербайджане совершенствуется система ценообразования на лекарства
Премьер: В Азербайджане совершенствуется система ценообразования на лекарства
15 марта 2024 г. 11:42
Азербайджан находится в числе стран с низким уровнем распространенности СПИДа
Азербайджан находится в числе стран с низким уровнем распространенности СПИДа
14 марта 2024 г. 20:13
Минздрав выявил нарушения в четырех аптеках в Азербайджане
Минздрав выявил нарушения в четырех аптеках в Азербайджане
11 марта 2024 г. 19:27
Минздрав рекомендует гражданам сбалансированное питание в месяц Рамазан
Минздрав рекомендует гражданам сбалансированное питание в месяц Рамазан
11 марта 2024 г. 11:50
Покусанный собаками в Гобу 9-летний мальчик переведен из реанимации в палату
Покусанный собаками в Гобу 9-летний мальчик переведен из реанимации в палату
11 марта 2024 г. 11:10
Исследование: Восьмичасовой ночной сон улучшает иммунитет
Исследование: Восьмичасовой ночной сон улучшает иммунитет
11 марта 2024 г. 06:18
В США ожидают вспышку парализующего детей вируса в 2024-м году
В США ожидают вспышку парализующего детей вируса в 2024-м году
11 марта 2024 г. 03:45
В Китае прогнозируют скорое распространение новой болезни Х
В Китае прогнозируют скорое распространение новой "болезни Х"
9 марта 2024 г. 15:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi