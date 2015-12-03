ВОЗ: Ежегодно в мире более 120 тысяч детей умирают от загрязненных продуктов

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Ежегодно в мире 420 тысяч людей умирают по причине загрязненных продуктов.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В докладе отмечено, что 125 тыс. из них составляют дети: "9 процентов из них - это дети до 5 лет. В результате потребления пищевых продуктов, загрязненных химическими веществами, бактериями, вирусами, паразитами и токсическими веществами, ежегодно заболевают 600 млн. человек. Это означает, что в мире каждый десятый человек заболевает по причине загрязненных продуктов".

В докладе также говорится, что из-за приема загрязненной пищи ежегодно у 550 млн. людей наблюдается расстройство желудка. В результате по этой причине умерло 230 тыс. человек: "96 процентов умерших составляют дети. Пищевые заболевания и смерть в результате этого в основном наблюдаются в Африке и Юго-Восточной Азии".