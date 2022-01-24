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ВОЗ: Бустерная доза повышает защиту от омикрон-штамма

ВОЗ: Бустерная доза повышает защиту от омикрон-штамма Необходимо сосредоточиться на сокращении передачи инфекции и расширении охвата вакцинацией, чтобы защититься от омикрона
Здоровье
24 января 2022 г. 10:35
ВОЗ: Бустерная доза повышает защиту от омикрон-штамма

Необходимо сосредоточиться на сокращении передачи инфекции и расширении охвата вакцинацией, чтобы защититься от омикрон-штамма. Об этом Report заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.

Хотя омикрон вызывает менее тяжелое течение заболевания, чем дельта-штамм, он остается опасным вирусом, особенно для тех, кто не вакцинирован, сказал он, отметив, что появляется все больше доказательств эффективности вакцины против омикрона.

“Наличие бустерной дозы, по-видимому, повышает защиту. Вакцины по-прежнему остаются высокоэффективными для защиты людей от серьезных заболеваний, госпитализации и смерти”, - добавил он.

По его словам, цель к середине 2022 года должна состоять в том, чтобы каждая страна вакцинировала 70% своего населения: “Мы сможем положить конец острой фазе пандемии, если будем вакцинировать население, начиная с наиболее подверженных риску”.

Омикрон-штамм распространяется быстрее, чем дельта. Передача инфекции происходила даже среди вакцинированных или тех, кто уже переболел коронавирусом, отмечает официальный представитель ВОЗ. Увеличение числа случаев приведет к увеличению числа госпитализаций, что может создать чрезмерную нагрузку на систему здравоохранения и привести к увеличению числа смертей, особенно среди уязвимых групп населения.

“Что касается тяжести заболевания, то появляется все больше свидетельств того, что вариант омикрона менее тяжел по сравнению с другими вариантами, вызывающими озабоченность. Данные свидетельствуют о том, что заражение омикроном может быть связано с более низким риском госпитализации по сравнению с заражением дельтой. Тяжесть заболевания ухудшается с возрастом и при наличии сопутствующих заболеваний, а также среди людей, которые не вакцинированы”, - заключил он.

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Версия на азербайджанском языке ÜST: “Buster doza “Omikron” ştamına qarşı müdafiəni gücləndirir”
Версия на английском языке WHO: Booster dose increases protection from omicron strain

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