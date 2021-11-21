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ВОЗ: 500 тыс. человек умрут в Европе от COVID-19 без ужесточения ограничений

ВОЗ: 500 тыс. человек умрут в Европе от COVID-19 без ужесточения ограничений Около 500 тыс. человек могут умереть в Европе в зимний период в результате пандемии коронавируса, если страны региона не ужесточат ограничения.
Здоровье
21 ноября 2021 г. 01:22
ВОЗ: 500 тыс. человек умрут в Европе от COVID-19 без ужесточения ограничений

Около 500 тыс. человек могут умереть в Европе в зимний период в результате пандемии коронавируса, если страны региона не ужесточат ограничения.

Как передает Report, об этом заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью британской вещательной корпорации ВВС.

По его словам, ВОЗ "очень встревожена" повышенными темпами распространения COVID-19 в Европе, в связи с чем эксперты рекомендуют продолжать носить медицинскую маску, а также пройти курс вакцинации всем тем, кто еще не сделал прививку. Как отметил Клюге, очередная волна коронавируса наблюдается в Европе из-за приближения холодов, низких показателей вакцинации в ряде государств и появления более заразных штаммов.

"COVID-19 снова стал основной причиной смертности в нашем регионе", - подчеркнул он, добавив при этом, что обязательную вакцинацию для борьбы с пандемией следует рассматривать лишь как крайнюю меру. В то же время Клюге указал, что "было бы очень своевременно" начать "законодательную и общественную дискуссию" по этому вопросу. "Перед тем как прибегать к обязательной вакцинации, нужно посмотреть на другие инструменты, например, на ковид-пропуска, которые вовсе не ограничивают свободу, а наоборот, помогают ее сохранить", - сказал он.

Власти ряда европейских стран на фоне резкого всплеска заболеваемости в последние дни были вынуждены усиливать антикоронавирусные ограничения, в том числе для непривитых граждан. Таким образом они рассчитывают подтолкнуть население к более активному участию в кампании по вакцинации и, как следствие, поскорее сформировать коллективный иммунитет. В частности, в Австрии с 22 ноября вводится общенациональный локдаун, а в Дании вновь ввели в действие ковид-паспорта, наличие которых требуется для посещения кинотеатров, ночных клубов и ресторанов, а также мероприятий с участием более 2 тыс. человек.

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Версия на азербайджанском языке ÜST Avropada 500 min insanın COVID-19-dan ölə biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib

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