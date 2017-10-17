Водолечебница Дарыдаг Арсенли в Нахчыване будет реорганизована

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов подписал распоряжение по реорганизации водолечебницы Дарыдаг Арсенли.

Как передает Report, по распоряжению водолечебница Дарыдаг Арсенли будет реорганизована, получив статус публично-правового лица при министерстве здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики.

Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики поручено провести все необходимые мероприятия по утверждению в соответствии с первой частью распоряжения устава публично-правового лица с Верховным Меджлисом Нахчыванской Автономной Республики, обеспечить передачу имущества и оборудования водолечебницы Дарыдаг Арсенли на баланс публично-правового лица при учете предложений министерства здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики, государственной регистрации публично-правового лица со стороны министерства налогов Нахчыванской Автономной Республики.