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Вакцину от коронавируса компании Moderna будут производить во Франции

Вакцину от коронавируса компании Moderna будут производить во Франции Еврокомиссия заключила с Moderna контракт по предзаказу ее вакцины на 160 млн доз
Здоровье
25 ноября 2020 г. 14:04
Вакцину от коронавируса компании Moderna будут производить во Франции

Одна из крупнейших в мире фармацевтических компаний Recipharm и американская Moderna подписали письмо о намерении производить часть разрабатываемой ею вакцины от коронавируса на территории Франции. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила госсекретарь при министре экономики и финансов Франции Аньес Панье-Рюнаше.

Во вторник Еврокомиссия заключила с Moderna контракт по предзаказу ее вакцины на 160 млн доз. Этот контракт стал шестым договором с западными фармацевтическими компаниями в рамках стратегии ЕС по вакцинации населения. Ранее были заключены аналогичные документы с AstraZeneca, Sanofi - GSK, Johnson & Johnson, концерном BioNTech - Pfizer, CureVac.

Если все эти компании смогут создать и вывести на рынок свои вакцины, то ЕС в общей сложности сможет получить почти 2 млрд доз. Однако пока сроки их поставок, так же как и реальные возможности по производству, остаются неизвестны.

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Версия на английском языке France to produce Moderna's COVID-19 vaccine

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