В Японии рассчитывают начать применение вакцины от омикрон-штамма 20 сентября

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии рассчитывает 20 сентября начать прививать жителей страны обновленными видами вакцин от "омикрон"-штамма коронавируса производства американских компаний Pfizer и Moderna.

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии рассчитывает 20 сентября начать прививать жителей страны обновленными видами вакцин от "омикрон"-штамма коронавируса производства американских компаний Pfizer и Moderna.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NHK.

Первыми будут вакцинированы пожилые люди и медицинские работники, затем процедура распространится на остальное население Японии, отметили источники в ведомстве.

По мнению NHK, японский Минздрав тем самым стремится предотвратить возникновение очередной волны заражений, которая может появиться в стране перед новогодними праздниками.

В Японии, помимо вакцин от Pfizer и Moderna, одобрено применение препарата против нового коронавируса британско-шведской фирмы AstraZeneca. Тем не менее для вакцинации населения используются в основном только первые две. В середине апреля сертификат одобрения получила также вакцина американской компании Novavax.