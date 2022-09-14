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В Японии рассчитывают начать применение вакцины от омикрон-штамма 20 сентября

В Японии рассчитывают начать применение вакцины от омикрон-штамма 20 сентября Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии рассчитывает 20 сентября начать прививать жителей страны обновленными видами вакцин от "омикрон"-штамма коронавируса производства американских компаний Pfizer и Moderna.
Здоровье
14 сентября 2022 г. 09:51
В Японии рассчитывают начать применение вакцины от омикрон-штамма 20 сентября

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии рассчитывает 20 сентября начать прививать жителей страны обновленными видами вакцин от "омикрон"-штамма коронавируса производства американских компаний Pfizer и Moderna.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NHK.

Первыми будут вакцинированы пожилые люди и медицинские работники, затем процедура распространится на остальное население Японии, отметили источники в ведомстве.

По мнению NHK, японский Минздрав тем самым стремится предотвратить возникновение очередной волны заражений, которая может появиться в стране перед новогодними праздниками.

В Японии, помимо вакцин от Pfizer и Moderna, одобрено применение препарата против нового коронавируса британско-шведской фирмы AstraZeneca. Тем не менее для вакцинации населения используются в основном только первые две. В середине апреля сертификат одобрения получила также вакцина американской компании Novavax.

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Версия на английском языке Japan expects to start using omicron vaccine on September 20

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