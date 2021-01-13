В ВОЗ заявили о рекордных показателях по коронавирусу в мире

Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович заявила о всплеске распространения коронавируса в мире

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила о всплеске распространения коронавируса в мире, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"На прошлой неделе ВОЗ зарегистрировала около 5 млн случаев заболевания и более 85 тыс. случаев смерти по всему миру. Это самые высокие цифры, о которых когда-либо сообщалось в организацию", — сказала она.

Представитель ВОЗ отметила, что в ближайшие недели необходимо "ускорить внедрение и обеспечить справедливое распределение вакцин". Вуйнович добавила, что вакцинация поможет положить конец пандемии, однако не решит всех вопросов.

Она напомнила, что необходимо продолжать сохранять социальную дистанцию, мыть руки и соблюдать самоизоляцию.